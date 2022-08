Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zwei Radfahrerinnen stoßen zusammen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 16.10 Uhr, kam es an der Josefkirchstraße / Josefstraße zum Zusammenstoß von zwei Radfahrerinnen, die beide auf der Josefkirchstraße in Fahrtrichtung Josefstraße unterwegs waren. Die 56-jährige Soesterin befuhr dabei den Gehweg, während die 63-jährige Lippstädterin die Fahrbahn benutzte. Als die Frau aus Soest die Josefstraße erreichte, wollte sie vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln und übersah dabei die Frau aus Lippstadt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Lippstädterin stürzte und sich schwer an der Hand verletzte. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. (hn)

