Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Welver (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr gestern Abend, gegen 20.25 Uhr, mit seinem Krad die Straße Westen von Berwicke in Richtung Nateln. In Höhe des Abzweiges Loh und der folgenden Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Beim Sturz in den angrenzenden Graben wurde das Motorrad mehrere Meter hoch geschleudert. Der Hammer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An dem Krad entstand Totalschaden; es musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme wurde durch die Feuerwehr Welver unterstützt, die wegen der beginnenden Dunkelheit die Unfallstelle mit Scheinwerfern ausgeleuchtet hatte. (hn)

