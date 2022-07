Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Einbruch in Spielhalle

Groß Reken (ots)

In eine Spielhalle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Groß-Reken. Durch ein Fenster gelangten die Täter gegen 04.20 Uhr gewaltsam in das Gebäude an der Dorstener Straße. Dort brachen sie ein Geldspielgerät auf. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

