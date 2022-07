Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beschädigung in luftiger Höhe

Ampel touchiert

Gronau (ots)

Eine Ampel hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Gronau beschädigt. Die Lichtsignaleinheit über der Ochtruper Straße an der Kreuzung mit der Düppelstraße leuchtete nun auf die Fahrbahn. Herannahende Fahrzeugführer konnten die angezeigte Farbe nicht mehr sehen. Gemeldet wurde der Polizei die Beschädigung am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 22.50 Uhr. Der Verursacher hatte nach derzeitigen Erkenntnissen die Ochtruper Straße aus Richtung Steinfurter Straße kommend in Richtung Heerweg, mutmaßlich mit einem Lkw mit Kran oder zu hoher Ladung, befahren. Die Feuerwehr "reparierte" die Ampel provisorisch. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

