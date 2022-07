Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kanal- und Gullydeckel ausgehoben

Ahaus (ots)

Nicht auszudenken, was hätte passieren können: Unbekannte hatten in Ahaus einen Kanal- sowie weitere Gullydeckel im Bereich des Domhofes ausgehoben. Besonders bei Dunkelheit sind die Löcher eine große Gefahr für Menschen, Tiere und auch Sachen - In diesem Fall für einen Streifenwagen, der glücklicherweise unbeschädigt blieb, als die Reifen am Freitag, 29.07.2022, gegen 03.30 Uhr ins Leere fuhren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

