Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressenachmeldung/ Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 27.07.2022 um 17:39 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B42, in Höhe der Ortslage Wallen gemeldet.

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hönningen befuhr mit einem roten Mazda CX-5 die B42 aus Linz kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Unfallstelle kam der Fahrzeugführer aus bisher nicht abschließend geklärten Umständen auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem 66-jährigen Fahrzeugführer aus Leubsdorf. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher erlitt lediglich leichtere Verletzungen, während der andere Unfallbeteiligte schwer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Die Fahrbahn der B42 war bis 19:17 h gesperrt. An der Einsatzbewältigung waren neben der Polizei Linz auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Linz und der Straßenmeisterei beteiligt.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell