POL-PDNR: Streit endet in gegenseitigen Beleidigungen

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmittag entwendete ein 13-jähriger Junge aus Vettelschoß im Edeka-Markt in Linz einen Energydrink, steckte die Dose in eine mitgeführte Tasche und passierte den Kassenbereich. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet, die den Jungen zur Rede stellte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

