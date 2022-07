POL-PDNR: Auffahrunfall - Eine Person leicht verletzt

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 27.07.2022 wird gegen 01:25 Uhr bei der PI Neuwied ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Rollers gemeldet. Der 16jährige Fahrzeugführer befuhr den Raiffeisenring als er im Verlauf einer Rechtskurve stürzte. Hierbei brach er sich ersten Angaben zu Folge das Fußgelenk. Im Laufe der Unfallaufnahme gaben Zeugen an, dass der Fahrer ohne Helm fuhr und auch keine Beleuchtung am ...

