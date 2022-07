POL-PDNR: Nach Verkehrsunfall Straftaten aufgedeckt

Linz (Rhein) (ots) - In der Nacht vom Mo. 25.07.22 auf Di. 26.07.22 kam es um ca. 01:00 Uhr in Linz, Linzhausenstraße an einer Bushaltestelle zu einem Brand einer Kunststoff-Mülltonne. Diese wurde vollständig zerstört, die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Tonne mittels Feuerlöscher ablöschen. Ein Schaden an der Bushaltestelle entstand glücklicherweise nicht. Es wird derzeit von einem Sachbeschädigungsdelikt ...

mehr