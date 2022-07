POL-BOR: Bocholt - Whatsapp-Masche erneut erfolgreich

Schöppingen (ots) - Auf einen Internetbetrüger fiel eine Seniorin aus Schöppingen herein. Sie hatte den Mann, der sich mit einem englischen Namen ausgab, im Internet kennen gelernt. Er gab an, sich in Syrien aufzuhalten und zu Geld gekommen zu sein. Er versprach der Geschädigten eine Millionensumme per Boten zuzusenden. Einen Teil dieser Summe sollte sie dann nach Jordanien schicken, damit dort sein Sohn operiert ...

