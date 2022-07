Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Seniorin wird Scamming-Opfer

Schöppingen (ots)

Auf einen Internetbetrüger fiel eine Seniorin aus Schöppingen herein. Sie hatte den Mann, der sich mit einem englischen Namen ausgab, im Internet kennen gelernt. Er gab an, sich in Syrien aufzuhalten und zu Geld gekommen zu sein. Er versprach der Geschädigten eine Millionensumme per Boten zuzusenden. Einen Teil dieser Summe sollte sie dann nach Jordanien schicken, damit dort sein Sohn operiert werden könne. Der Betrüger sandte der Schöppingerin ein Foto des Boten zu und nannte auch dessen angebliche Mailadresse. Wenig später gab der Betrüger vor, dass es Probleme beim Zoll geben würde, für deren Lösung die Schöppingerin 1.800 Euro an ihn per Amazon-Gutscheinen senden solle. Dies tat die Betrogene auch und bemerkte erst nach einer weiteren Geldforderung, dass sie einem Betrüger auf den Leim gegangen war. Hinweise und Präventionstipps zu der Masche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (fr)

