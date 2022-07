Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer eines älteren dunkelblauen Kastenwagens beschädigt geparkten Audi in Wellerode und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Söhrewald-Wellerode (Landkreis Kassel): Der bislang unbekannte Fahrer eines älteren dunkelblauen Kastenwagens hat am gestrigen Donnerstagnachmittag einen geparkten schwarzen Audi A5 beschädigt und ist anschließend abgehauen. Der Schaden an dem Audi wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher, dessen Fahrzeug auf der rechten Seite beschädigt worden sein muss.

Der Besitzer des Audis hatte die Polizei gestern Abend in Kasseler Straße, Höhe Rosenstraße, in Wellerode gerufen, als er den Schaden an seinem geparkten Fahrzeug entdeckte. Als Beamte des Polizeireviers Ost vor Ort die Anzeige aufnahmen, kamen eine Frau und ihr Sohn auf die Polizisten zu und schilderten, den Unfall beobachtet zu haben. Sie beschrieben den dunkelblauen älteren Kastenwagen, der gegen 15:15 Uhr Schlangenlinien fahrend in Richtung Wattenbach unterwegs gewesen sein soll und im Vorbeifahren den geparkten Audi touchierte habe. Ein Kennzeichen des verursachenden Wagens hatten sie jedoch nicht ablesen können.

Den Fahrer konnten die beiden Zeugen wie folgt beschreiben:

- männlich, etwa 50 Jahre alt, Halbglatze, weißer Dreitagebart, schwarze Jacke, dünne Statur

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher oder seinen mutmaßlich rechtsseitig beschädigten, älteren dunkelblauen Kastenwagen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

