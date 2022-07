Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 15-Jährige aus Söhrewald-Wellerode ist wieder da

Kassel (ots)

Söhrewald-Wellerode (Landkreis Kassel): Die 15-jährige Cassandra W. aus Söhrewald-Wellerode, die seit Ende Juni vermisst wurde und bei deren Suche sich die Kasseler Polizei am Dienstag (05.07.2022) mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wandte, ist wieder da. Durch die Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) konnte am gestrigen Donnerstag ermittelt werden, dass sich die Jugendliche im osthessischen Bebra aufhält. Dort konnte sie von Beamten der zuständigen Polizeistation im Stadtgebiet angetroffen, in Obhut genommen und später den informierten Sorgeberechtigten übergeben werden.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 15-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der Jugendlichen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell