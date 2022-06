Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall in Hameln auf der Hastenbecker Landstraße

Hameln / Afferde (ots)

Am 01.06.2022, kam es gegen 00:10 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Hastenbecker Landstraße, am Ortsausgang des Hamelner Ortsteils Afferde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Opelfahrer aus Aerzen mit seinem PKW die Hastenbecker Landstraße in Richtung Hastenbeck, als ein 40-jähriger Fußgänger aus Hameln auf die Fahrbahn trat. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen, in dessen Verlauf der 40-Jährige noch am Unfallort verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hierzu wurde noch in der Nacht ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 05151/933-222 zu melden.

