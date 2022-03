Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Raub auf Spielhalle - Täter erbeutet Bargeld +++

Oldenburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen die Mitarbeiterin einer Spielhalle überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der Unbekannte um 8.45 Uhr die Räume der Spielhalle an der Donnerschweer Straße. Der Mann lief dann zunächst durch den Raum in Richtung der Toiletten, kehrte dann aber zurück und schubste die 19-jährige Mitarbeiterin, die sich hinter einem Tresen aufhielt, zur Seite. Anschließend öffnete der Unbekannte die Kasse und nahm das Scheingeld an sich. Mit seiner Beute verließ der Täter durch einen Seiteneingang das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Mann aus, die bislang jedoch nicht zum Erfolg führte. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 40- bis 47-jährigen und 1,80 Meter großen Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Der Unbekannte habe einen längeren schwarzen Vollbart, der unter einer FFP2-Maske zu sehen gewesen war, getragen und sei mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Jogginghose sowie dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Die Ermittler der Oldenburger Polizei hoffen auf Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zur Tat oder zu dem möglichen Täter machen kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten: Telefon 0441//90-4115. (308579)

