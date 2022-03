Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ammerland: Diebstähle von Geldbörsen in Supermärkten; Polizei fahndet nach unbekanntem Seriendieb +++

Oldenburg (ots)

Durch die Polizei in Westerstede wird eine Serie von Geldbörsendiebstählen in Westerstede und Bad Zwischenahn bearbeitet. Seit Anfang Dezember 2021 ist es bislang zu mindestens 15 gleichgelagerten Diebstählen gekommen. Die Vorgehensweise des Täters ist in allen Fällen identisch. Der Täter entwendet Geldbörsen aus Handtaschen, die in Einkaufswagen von den Geschädigten mitgeführt werden. Neben Bargeld erlangt er hierdurch auch EC-Karten. Die dazugehörige "PIN" findet er häufig auf einem Zettel im erbeuteten Portemonnaie. Der Täter erbeutete bislang mindestens 12.000 Euro. Der Täter wurde bei mehreren Geldabhebungen videografiert. Der Mann ist sehr schlank, von südländischer Erscheinung und klein (ca. 165 cm groß). Die beigefügten Aufnahmen zeigen den Täter. Wer erkennt ihn wieder? Hinweise bitte an die Polizei Westerstede (04488/833-115).

