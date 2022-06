POL-HA: 80-Jährige baut Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Hagen-Mitte (ots) - In den Mittagsstunden raubte ein 30-Jähriger am Mittwoch (01.06.2022) das Handy seiner ehemaligen Freundin und beging dabei eine häusliche Gewalt. Der Hagener war in einer im Innenstadtbereich befindlichen Wohnung in eine Auseinandersetzung mit der Frau geraten. Bei dem Streit fertigte die Hagenerin eine Audioaufnahme an, mit der der Mann nicht ...

