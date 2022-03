Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohlde - Polizei stoppt Raserin

Celle (ots)

Gegen 04.00 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streife der Polizei ein PKW BMW auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Müden/Ö. in Richtung Baven unterwegs war. Der Wagen bog in Baven mit atemberaubender Geschwindigkeit auf die Umgehungsstraße in Richtung Bergen ab und raste von hier weiter nach Wohlde. Selbst innerorts und in einem Baustellenbereich, wo maximal 30 km/h erlaubt waren, raste der Wagen mit mehr als 100 km/h durch. Dabei geriet der PKW mehrfach auf die Gegenfahrbahn. In Wohlde stoppten die Beamten das Fahrzeug. Die 21 -jährige Fahrerin mit mehreren, teils alkoholisierten jungen Männern an Bord, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

