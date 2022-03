Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Langlingen - Zimmerbrand kann rechtzeitig gelöscht werden

Celle (ots)

Aus bislang nicht vollständig geklärter Ursache kam es am gestrigen Abend (Do., 03.03.) gegen 20.15 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Gebäude im Schleusenweg. Ein Kleiderschrank und eine Türzarge im Schlafzimmer wurden durch die Flammen zerstört. Die beiden 47 Jahre alten Mieter der betroffenen Wohnung blieben unverletzt. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Brandermittler der Polizei Celle prüfen derzeit, ob die Inbetriebnahme eines Katalysatorofens für den Brand verantwortlich sein könnte. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell