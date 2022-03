POL-CE: Eschede - Unbekannte sägen Strommast ab +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots) - Am gestrigen Montag (01.03.), zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken in dem Parkhaus "Parkpalette" am Langensalzalplatz einen dort parkenden, schwarzen Ford Kuga. Anschließend beging der Verursacher Fahrerflucht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- ...

mehr