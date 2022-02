Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.15 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Fiat von Schmiechen in Richtung B492. Er bog nach links auf die B492 in Richtung Schelklingen ab. Dabei übersah er den von links kommenden 24-Jährigen mit seinem Auto. Der hatte Vorfahrt. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

