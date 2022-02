Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Container in Flammen

Am Dienstag brannte nach einem Einbruch in Biberach ein Container aus.

Ulm (ots)

Der Container stand auf einem Parkplatz in der Freiburger Straße. Gegen 23.30 Uhr entdeckten Zeugen das Feuer und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container in Flammen und brannte aus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, hebelten Unbekannte die Tür zum Container auf. Ob die Unbekannten etwas aus dem Container entwendeten, ist nicht bekannt. Wie das Feuer ausbrach, ist auch noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in den Nachtstunden in der Bleicherstraße. Unbekannte hebelten eine Tür auf und gelangten in ein Geschäft. Dort klauten Sie Lebensmittel und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Die Ermittler fragen:

- Wer hat in den Nachtstunden verdächtige Personen in der Freiburger Straße und Bleicherstraße gesehen? - Wer hat in den Nachtstunden verdächtige Fahrzeuge in der Freiburger Straße und Bleicherstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

