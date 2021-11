Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad geklaut

Ilmenau (ots)

Bislang Unbekannte drangen in den letzten Tagen in einen Fahrradkeller in der Bergrat-Mahr-Straße ein. Dort knackten sie ein Schloss und klauten ein nagelneues Mountainbike im Wert von 2500 Euro. Hinweise können der Polizeiinspektion Arnstadt/ Ilmenau (03677/601124) unter der Bezugsnr.: 0260285/2021 mitgeteilt werden.

