POL-CE: Bleckmar - Ausgebüxtes Pferd stirbt bei Unfall auf der B 3

In der vergangenen Nacht (02.03.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Wardböhmen und Bleckmar, bei dem ein Pferd infolge einer Kollision mit einem PKW zu Tode kam. Das Pferd war am Abend aus einem Stall in Bleckmar entwichen und im Bereich des Truppenübungsplatzes gesichtet worden. Bevor die Halterin es wieder einfangen konnte, lief es auf die Bundesstraße und wurde hier von einem PKW erfasst. Es verendete noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

