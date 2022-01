Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizeieinsatz nach Raub

Dillenburg (ots)

Dillenburg:

Aktuell ist die Polizei mit mehreren Streifen in der Hauptstraße im Einsatz, nachdem es dort zu einem Raub mit Schusswaffe gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann gegen 13.50 Uhr einen Laden in der Hauptstraße und forderte den Verkäufer unter Vorhalten einer Pistole auf, ihm Bargeld zu geben. Nachdem er mehrere hundert Euro Bargeld erhalten hatte, flüchtete er in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Er soll 16 bis 18 Jahre alt und165cm bis 170cm groß sein. Er sprach akzentfrei Deutsch, trug eine hellgrüne medizinische Maske, einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine beige Leinentasche dabei.

Die Polizei in Dillenburg (Telefonnummer 02771/90-70) bittet um Zeugenhinweise:

Wem ist die beschriebene Person in der Hauptstraße aufgefallen?

Wer hat sie weglaufen sehen und kann die Fluchtrichtung oder Personenbeschreibung ergänzen?

Zeugen werden gebeten, sofort die Polizei zu informieren, wenn sie die beschriebene Person sehen oder gesehen haben und auf keinen Fall die Person selber anzusprechen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell