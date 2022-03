Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Im "toten Winkel" übersehen? +++ Überholende PKW prallen nach Kollision gegen Baum

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße 282 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49 Jahre alter Mann aus Höfer war mit seinem Audi von Celle in Richtung Lachendorf unterwegs. Weil sich vor ihm wegen eines langsameren LKW eine Fahrzeugschlange gebildet hatte und kein Gegenverkehr kam, entschloss er sich zum Überholen. Dabei übersah er, vermutlich im sogenannten "toten Winkel", einen PKW Daimler hinter sich, dessen 21-jähriger Fahrer gleichzeitig zum Überholen ausgeschert hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, rutschten in den linksseitigen Graben und stießen jeweils frontal gegen einen Baum. Beide Fahrzeugführer erlitten Verletzungen und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im jeweils fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell