Polizei Hagen

POL-HA: Mann raubt Handy seiner Ex-Partnerin bei häuslicher Gewalt

Hagen-Mitte (ots)

In den Mittagsstunden raubte ein 30-Jähriger am Mittwoch (01.06.2022) das Handy seiner ehemaligen Freundin und beging dabei eine häusliche Gewalt. Der Hagener war in einer im Innenstadtbereich befindlichen Wohnung in eine Auseinandersetzung mit der Frau geraten. Bei dem Streit fertigte die Hagenerin eine Audioaufnahme an, mit der der Mann nicht einverstanden war. Um an das Mobiltelefon zu gelangen, habe der 30-Jährige seiner Ex-Freundin die Finger der linken Hand stark nach hinten gebogen und sie dabei verletzt. Nach Entreißen des Handys verließ er die Wohnung und gab an, das Gerät wegschmeißen zu wollen. Die Hagenerin schilderte, dass der 30-Jährige ihr gegenüber bereits in der Vergangenheit handgreiflich geworden sei. Der Mann gab bei der Polizei an, dass er das Handy bei sich versteckt habe und es erst zurückgeben möchte, wenn er die Aufnahme im Beisein eines Anwalts gelöscht hat. Die Polizisten erteilten ihm ein Rückkehrverbot für die Wohnung seiner Ex-Partnerin. Er musste ihr das Handy im Beisein der Beamten wieder aushändigen. Die entstandene Gesprächsaufnahme wurde im Beisein der Polizisten gelöscht. Die leicht verletzte Hagenerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen, um ihre Verletzungen behandeln und attestieren zu lassen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (arn)

