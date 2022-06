Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fahrrad - Pizzalieferant flüchtig

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.06.2022, fuhr ein 34-Jähriger auf seinem Fahrrad den Bergischen Ring in Richtung Eugen-Richter-Straße entlang. Er trug neongelbe Signalkleidung und fuhr am rechten Fahrbahnrand auf der Straße. Gegen 14:25 Uhr überholte ihn ein roter Kleinwagen mit geringem Abstand und touchierte ihn. Dabei kam der 34-Jährige zu Fall. Er erkannte noch, dass an dem PKW die Werbung einer Pizzeria angebracht war. Der Hagener verletzte sich leicht. Auch sein Rad wurde beschädigt. Der Fahrer des roten Autos bog ohne anzuhalten in die Christian-Rohlfs-Straße ab. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber zum roten PKW können sich bei der Polizei unter 02331 986 2066 melden. (hir)

