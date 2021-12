Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 50-Jährige verursacht aufgrund gesundheitlicher Probleme einen Verkehrsunfall und verstirbt anschließend.

Strasburg LK V-G (ots)

Heute Vormittag (28.12.2021, 10:45 Uhr) kam es am Markt in Strasburg zu einem Verkehrsunfall verursacht durch gesundheitliche Probleme einer in Hamburg wohnhaften 50-jährigen Fahrzeugführerin, welche anschließend verstorben ist.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die 50-jährige Deutsche mit ihrem PKW Renault rechtsseitig am Fahrbahnrand am Markt in Strasburg, vor der dortigen Apotheke in Fahrtrichtung Schulstraße, anhalten und ihre Mutter absetzen.

Kurz bevor diese aussteigen konnte, beschleunigte die Unfallverursacherin, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund gesundheitlicher Probleme, das Fahrzeug stark und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem am linken Fahrbahnrand parkenden PKW. Anschließend kollidierte die Fahrzeugführerin unkontrolliert mit zwei Absperrpollern des Marktes und kam am Rohpfosten eines Verkehrszeichens zum Stehen. Die 80-jährige deutsche Beifahrerin blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Nach dem Verkehrsunfall verließ die 50-jährige Fahrzeugführerin selbstständig ihren PKW und ging zur rechten Fahrzeugseite. Aus nicht näher geklärten gesundheitlichen Gründen fiel die Fahrzeugführerin plötzlich bewusstlos zu Boden und musste in der Folge durch Zeugen und die eingetroffenen Polizeibeamten reanimiert werden. Alle Reanimationsversuche, auch durch die eingetroffenen Rettungskräfte, blieben erfolglos und die Frau verstarb noch im Krankenwagen.

Bei dem Verkehrsunfall ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 3500 Euro entstanden.

