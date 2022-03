BPOLI EBB: Türken und Syrer eingeschleust - Zeugenaufruf

Weißenberg (ots) - Auf dem Autobahnparkplatz "Löbauer Wasser" an der BAB 4 bei Weißenberg klickten am gestrigen 28. März die Handschellen. Ein Autodieb war den Fahndern der Bundespolizei ins Netz gegangen. Der 42-jährige Pole war mit einem in der Nacht in Gießen gestohlenen Hyundai Santa Fe in Richtung polnische Grenze unterwegs. Damit er mit dem SUV nicht auffällt, hatte er die Nummernschilder eines Kölner Audi ...

mehr