Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autodieb mit SUV gestellt

Weißenberg (ots)

Auf dem Autobahnparkplatz "Löbauer Wasser" an der BAB 4 bei Weißenberg klickten am gestrigen 28. März die Handschellen. Ein Autodieb war den Fahndern der Bundespolizei ins Netz gegangen.

Der 42-jährige Pole war mit einem in der Nacht in Gießen gestohlenen Hyundai Santa Fe in Richtung polnische Grenze unterwegs. Damit er mit dem SUV nicht auffällt, hatte er die Nummernschilder eines Kölner Audi Q5 montiert. Aber das half nicht viel. Auch diese waren gestohlen und befanden sich in der Fahndung. Die Beamten stoppten den Hyundai um 09:30 Uhr und kontrollierten den Fahrer. Der Pole leistete keinen Wider-stand und wurde festgenommen. Unter den Fußmatten lagen die demontierten Original-Nummernschilder des Wagens.

Der SUV wurde abgeschleppt und der Festgenommene an die Landespolizei übergeben. Diese ermittelt nun wegen des besonders schwerem Diebstahl und wegen Urkundenfälschung. Der polnische Fahrer wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ein Foto kann angefordert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell