Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rauchentwicklung in Wohnung

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 18:59 Uhr, kam es am Sachsenweg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Zeugen hatten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der 2. Etage eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Sie verständigten die Feuerwehr und evakuierten die anderen Bewohner. Aus der "qualmenden" Wohnung bekamen sie auf ihr klopfen und rufen keine Antwort. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und fand in der Küche einen Topf mit qualmenden Essensresten vor. Auf dem Boden lag der leblose 61-jährige Bewohner. Die Wehrleute brachten ihn sofort aus der Wohnung und begannen mit Reanimationsversuchen. Diese blieben jedoch erfolglos. Die genaue Todesursache muss noch untersucht werden. Ein normales Todesgeschehen ist nicht unwahrscheinlich. Durch die Rauchentwicklung aus dem Topf entstand kein Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell