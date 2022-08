Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rockenberg: Baggerbrand am Sonntagmorgen

Friedberg (ots)

Am Sonntagmorgen brannte auf einem Flurgrundstück an der Landstraße zwischen Rockenberg und Oppershofen, auf welchem ein Industriegebiet entstehen soll, ein Baustellenbagger. Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 6 Uhr im Einsatz. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es auch zu Schäden an einer nur wenige Meter entfernt abgestellten Walze. Da offenbar auch Dieselkraftstoff der Maschinen ins Erdreich gelangte, muss dieses abgetragen und fachmännisch entsorgt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 250.000 bis 300.000 Euro geschätzt.

Warum es zum Feuer gekommen war ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Brandursache steht aktuell noch nicht fest.

