Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Reifenplatzer - Auto wird zwischen Sattelzug und Leitplanke eingeklemmt + Poser-/Tunerszene im Fokus der Polizei

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 03.08.2022

A5 bei Nieder-Eschbach : Nach Reifenplatzer - Auto wird zwischen Sattelzug und Leitplanke eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 nördlich des Bad Homburger Kreuzes sind am Dienstagnachmittag drei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr war der 53-jährige LKW-Fahrer unterwegs in Richtung Kassel, als an der Zugmaschine ein Reifen platzte. Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über den Lastzug, prallte rechts neben der Fahrbahn in eine Betongleitwand und von dort zurück in Richtung Mittelleitplanke. Dabei wurde eine 36-jährige Autofahrerin am Steuer ihres Mitsubishi Outlander sowie ihr 37 Jahre alter Mitfahrer zwischen Lastwagen und Leitplanke eingeklemmt. Aufgrund umfangreicher Bergungsmaßnahmen, Unfallaufnahme sowie anschließender Aufräumarbeiten waren die mittlere und linke Fahrspur in Richtung Kassel durch die zuständige Straßenmeisterei bis etwa 23 Uhr gesperrt worden. Feuerwehrkräfte hatten die eingeklemmten Personen aus ihren Fahrzeugen befreit, Rettungskräfte brachten sie anschließend zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Bad Nauheim: Poser-/Tunerszene im Fokus der Polizei

Am vergangenen Mittwochabend (27.07.2022) überprüften die Beamten der Wetterauer Kontrollgruppe mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei in Bad Nauheim einige auffällige Fahrzeuge, die sie im Zeitraum von 18 bis 2 Uhr an mehreren bekannten Treffpunkten im Innenstadtbereich antrafen. Im Fokus der Maßnahmen standen dabei insbesondere Fahrzeughalter und deren PKW, die mutmaßlich der Szene von Tunern und Posern zuzuordnen sind.

Dabei stellten die Ordnungshüter fest, dass nahezu alle angehaltenen Fahrzeuge entweder den vorgeschriebenen Richtlinien entsprachen oder etwaige nachträgliche Veränderungen mittels erforderlicher Gutachten bzw. durch Eintragungen im Fahrzeugschein abgenommen worden waren. Gegen 21.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer, der mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen war. Hier folgte eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Andere festgestellte Ordnungswidrigkeiten (Handy, Gurt) wurden vor Ort verwarnt bzw. veranzeigt.

Insgesamt überprüften die Kontrollkräfte an diesem Abend 13 Fahrzeuge sowie 38 Personen.

