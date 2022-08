Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 11:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Senator-Schwartz-Ring/Werler Landstraße zu einem Unfall. Eine 17-jährige Soesterin war mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg auf dem Senator-Schwartz-Ring in Richtung Klinikum unterwegs. Während sie bei grüner Ampel in die Kreuzung einfuhr, bemerkte sie einen dunklen Pkw der von links kommend auf sie zufuhr. Die Jugendliche machte einen "Schlenker" um dem Auto auszuweichen und stürzte dabei. Sie wurde leicht verletzt und musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter ohne sich um die gestürzte Jugendliche zu kümmern. Vielleicht hat er den Unfall auch gar nicht bemerkt. Der Autofahrer sollte sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell