POL-BOR: Gescher - Nach Unfall bleibt Spiegel zurück

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Franz-Josef-Straße;

Unfallzeit: 27.04.2023, 21.00 Uhr;

Aufschlussreiche Spuren hinterlassen hat ein flüchtiger Beteiligter nach einem Verkehrsunfall in Gescher. Der Unbekannte hatte am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 21.00 Uhr auf der Franz-Josef-Straße einen geparkten Wagen gestreift. Der Verursacher verlor dabei selbst einen Außenspiegel - dieser gehört zu einem hellgrau lackierten VW Golf 8 oder ID3. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

