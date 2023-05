POL-BOR: Vreden - Radfahrer flüchtet nach Unfall

Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Holtwicker Damm; Unfallzeit: 07.05.2023, 02.40 Uhr; Zwei Leichtverletzte und ein Totalschaden am Pkw - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Gescher mehreren Rehen ausgewichen ist. Der 19-Jährige hatte gegen 02.40 Uhr den Holtwicker Damm aus Richtung Rosendahl-Holtwick kommend außerorts befahren. Nach Angaben des Niederländers ...

mehr