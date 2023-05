Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Rehwild ausgewichen und verunglückt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Holtwicker Damm;

Unfallzeit: 07.05.2023, 02.40 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Totalschaden am Pkw - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Gescher mehreren Rehen ausgewichen ist. Der 19-Jährige hatte gegen 02.40 Uhr den Holtwicker Damm aus Richtung Rosendahl-Holtwick kommend außerorts befahren. Nach Angaben des Niederländers hatte er bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Enscheder kam von der Fahrbahn ab, sein Auto überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer aus Enschede konnten sich selbstständig aus dem havarierten Wagen befreien. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.

Die Polizei gibt zum Thema Wildunfall erneut folgende allgemeine Hinweise: Die Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass es außerhalb geschlossener Ortschaften stets zu Wildtieren auf der Fahrbahn kommen kann - eine vorsichtige und bremsbereite Fahrweise ist daher unbedingt ratsam. Wenn Wild in Dunkelheit die Straße quert, sollten Kraftfahrer abblenden und kontrolliert abbremsen, ohne jedoch auszuweichen: Zu groß ist die Gefahr, dabei von der Fahrbahn abzukommen. Wenn es doch zu einem Wildunfall kommt, ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell