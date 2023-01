Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Diebstahl auf Baustelle

In Norderney kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter haben am Dienstag in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21 Uhr eine Kehrbohrmaschine der Marke Hilti entwendet. Diese stand zum Tatzeitpunkt auf einer Baustelle in der Straße "Am Januskopf". Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Hinte - Anschlusskabel zerschnitten

In Hinte kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Bereits letzten Mittwoch haben unbekannte Täter in der Zeit von 22.20 Uhr bis Donnerstag, 11 Uhr, den an einem Mehrfamilienhaus angebrachten Schaltkasten aufgehebelt und die darin befindlichen Anschlusskabel zerschnitten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell