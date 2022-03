Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Supermarkt randaliert

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwochabend in einem Supermarkt in der Zollamtstraße randaliert. Nach Zeugenaussagen warf er mit einem Bandteiler nach einer Kassiererin und beleidigte die Mitarbeiter und Kunden des Ladens. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich sprunghaft und aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Offensichtlich befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen und seinem aggressiven Verhalten wurde der24-Jährige gefesselt. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und stellten ihn in einer Fachklinik vor. |elz

