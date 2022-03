POL-PPWP: Einbrecher stehlen Lebensmittel

Kaiserslautern (ots) - Mit leeren Händen mussten Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in der Karl-Marx-Straße wieder abziehen. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter über Nacht im Hof des "Fuchs-Baus" versucht hatten, die Tür zu Firmenräumen aufzubrechen. Die Tür wurde dabei zwar beschädigt, es gelang den Tätern aber nicht, in die ...

mehr