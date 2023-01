Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet /Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Am vergangenen Dienstag, den 17.01.2022, ist in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen blauen Fiat 500 gefahren. Der Fiat stand zu diesem Zeitpunkt in der Königsberger Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Bereits letzten Dienstag kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Um 18 Uhr wurde ein weißer Citroen vor einem Imbiss in der Norddeicher Straße geparkt. Als die Halterin kurz darauf zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Kotflügel fest. Nach ersten Erkenntnissen entfernte sich zuvor ein rotes Auto zügig vom Unfallort, welches vorher neben dem Citroen gestanden hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

