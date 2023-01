Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 21.01.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Aufbruch von zwei Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bisher unbekannte Täter Scheiben eines blauen Opel Astra Kombi ein, welcher im Tatzeitraum in Aurich an der Westerfelder Straße stand. Aus dem Pkw wurden ein hochwertiges Radio und Angelzubehör entwendet. Zu einem weiteren Aufbruch eines Pkw kam es in Aurich an der Friedhofsstraße. Irgendwann in der letzten Woche schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines auf dem dortigen Parkplatz abgestellten schwarzen VW Golf ein und durchwühlten das Innere des Pkw. Entwendet wurde vermutlich letztendlich nichts. Zeugen, die zu einer der Taten Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Wiesmoor - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde einer Kundin, die sich in einem Verbrauchermarkt im Amaryllisweg in Wiesmoor befand, eine braune Geldbörse entwendet. Die Geldbörse befand sich vor dem Diebstahl in einer Tasche, welche die Geschädigte an ihrem Einkaufskorb gehängt hatte. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden oder direkt bei der Polizei in Wiesmoor unter der Rufnummer 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - ohne Versicherungsschutz gefahren

Am Freitagabend wurde von der Polizei ein aus Aurich stammender 19-jähriger Führer eines E-Scooters angehalten. Dieser befuhr mit seinem E-Scooter den kombinierten Geh- Radweg der Emder Straße in Aurich. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter keine Pflichtversicherung besteht. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrsunfallflucht mit Fahrrad

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16:30 Uhr, kam es auf der Rudolf-Eucken-Allee in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Fahrradfahrer. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer überholte eine aus Aurich stammende 59-jährige Radfahrerin und touchierte sie hierbei. Hierdurch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Schloss in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen dort abgestellten weißen Pkw Toyota Yaris und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Ihlow - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr, wurde in der Benzstraße in Ihlow, auf dem Parkplatz des dortigen Tiernahrungsgeschäftes, ein schwarzer Audi A 6 beschädigt. Der Audi wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, der mit seinem Fahrzeug an diesem vorbeifuhr und sich anschließend einfach von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Rufnummer 04941 6060 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

Am frühen Freitagabend wurde im Amaryllisweg in Wiesmoor ein in Wiesmoor wohnender 20-jähriger Pkw-Führer von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Nach dieser Feststellung wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und ein Bericht an die Führerscheinstelle gesandt.

Sonstiges

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am frühen Freitagabend zu einem Brandausbruch bei einem großen Fachhandel in der Tullumstraße in Großefehn. Dort geriet ein angebauter Eingangsbereich, in der Art eines Windfangs, in Brand. Dieser wurde rechtzeitig entdeckt, so dass die alarmierte Feuerwehr den Brand löschen konnte, bevor er auf das Hauptgebäude übergriff. Durch den Brand wurden unter anderem Fensterelemente, die Beleuchtungseinrichtung und die Fassade beschädigt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ca. 15000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden und Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

sonstiges

- Fehlanzeige -

