POL-AUR: Friedeburg - Sachbeschädigung an Pkw

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Nach Unfall geflüchtet In Norden ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Am vergangenen Dienstag, den 17.01.2022, ist in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr ein derzeit unbekanntes Fahrzeug gegen einen blauen Fiat 500 gefahren. Der Fiat stand zu diesem Zeitpunkt in der Königsberger Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. ...

