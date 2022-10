Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei mutmaßlichen Fahrübungen Verkehrsunfall verursacht

Stuttgart-Wangen (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro sind die Bilanz von mutmaßlichen Fahrübungen einer 15-jährigen Jugendlichen auf dem Parkplatz eines Discounters im Bereich der Straße Heiligenwiesen am Sonntagabend (23.10.2022). Ersten Ermittlungen zufolge soll die Jugendliche gegen 20.40 Uhr mit dem Pkw VW Golf einer 23-jährigen Verwandten, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug befand, Fahrübungen absolviert und hierbei die Kontrolle über das Auto verloren haben. Infolgedessen soll sie den Pkw stark beschleunigt, eine Grundstückbegrenzung sowie eine Betonschutzwand durchbrochen haben und nach Überfahren des Gehwegs und der Fahrbahn der Hedelfinger Straße im separaten Gleisbett der SSB zum Stehen gekommen sein. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die 23-Jährige und deren 5-jähriger Sohn, der im Fond saß, blieben unverletzt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Hedelfinger Straße musste in stadteinwärtiger Richtung bis gegen 22.30 Uhr gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Autos kam es zu Einschränkungen im Bus- und Stadtbahnverkehr der SSB.

