POL-S: Nach Streit schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (22.10.2022) einen 37-jährigen Mann an der Gnesener Straße vermutlich mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein Zeuge beobachtete gegen 19.00 Uhr einen Streit zwischen dem 37-Jährigen sowie dem unbekannten Mann. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei welcher der 37-Jährige mutmaßlich mit einem Messer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Der Täter, welcher in Richtung Nürnberger Straße geflüchtet ist, wird als 40 bis 50 Jahre alt, dunkel gekleidet, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und mit einem grau melierten 3-Tage-Bart beschrieben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

