Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag in der Donnersbergstraße kontrolliert. Fünf Autofahrer hielten die Beamten an, weil sie während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierten. Die Betroffenen müssen mit einem teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentrealregister rechnen. Weil zwei weitere Verkehrsteilnehmer während der Fahrt im Auto nicht angeschnallt waren, wurde jeweils ein Verwarnungsgeld fällig. |erf

