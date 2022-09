POL-PPWP: Einbruchversuch mit Gartenschere

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben am Mittwoch in der Maxstraße eine Vespa gestohlen. Der cremefarbene Motorroller parkte gegenüber dem Burggymnasium in der Nähe einer Telefonzelle. An dem Kraftrad war ein Kaiserslauterer Kennzeichen montiert. Die Vespa war mit einer Gepäcktasche ausgestattet. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu ...

