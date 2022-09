Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit 6 Verletzten

Ein 41-jähriger Wiesmoorer befuhr mit seinem Mercedes am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Auricher Straße in Südbrookmerland und fuhr aus bislang unbekannter Ursache vermutlich ungebremst auf einen vorausfahrenden Volvo auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden drei weitere, insgesamt fünf Autos auseinandergeschoben und insgesamt sechs Personen leicht verletzt. Zwei Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Teilweise waren die Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr fuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer auf der Esenser Straße in Aurich auf einen vorausfahrenden VW Golf auf. Durch den Verkehrsunfall wurde der 34-jährige Golf-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitagvormittag zwischen 8 und 9.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Wallinghausener Straße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort vermutlich beim Ein- und Ausparken den geparkten Ford Focus einer 62-jährigen Auricherin. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norden - wiederholt berauscht mit einem E-Scooter gefahren

Ein 18-jähriger aus Norden befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr mit einem E-Scooter die Uffenstraße in Norden. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass der 18-jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nur wenig später stellten die Beamten den jungen Mann dann erneut mit dem E-Scooter fahrend in Norden fest. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchtete er zu Fuß und konnte nicht mehr angetroffen werden. Den jungen Mann erwarten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mazda, der auf einem Parkplatz in der Deichstraße in Norden abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 921115.

Norden - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Ein 80-jähriger Toyotafahrer befuhr mit seinem Auto die Straße Am Markt in Norden und übersah beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr eine von links kommende 34-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Am PKW und am Fahrrad entstand jeweils geringer Sachschaden.

