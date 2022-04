Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentliches WC durch Feuer beschädigt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2204030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochabend (06. April 2022) wurde ein öffentlich zugängliches WC am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert alarmiert. Zeugen hatten ein Feuer in der dortigen Damentoilette bemerkt. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im Waschbecken fest und löschten diesen zeitnah. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass das Waschbecken durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell